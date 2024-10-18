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В Нахчыване к 2030 году будут построены СЭС мощностью 1 200 МВт

В Нахчыване к 2030 году будут построены СЭС мощностью 1 200 МВт 10:35
Энергетика
18 октября 2024 г. 10:58
В Нахчыване к 2030 году будут построены СЭС мощностью 1 200 МВт

В настоящее время ведется сотрудничество с компаниями Baltech, Nobel Energy, A-Z Czech Engineering и TotalEnergies по проектам строительства в Нахчыване до 2030 года солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 1200 МВт .

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Парвиза Шахбазова, опубликованной в официальной газете "Азербайджан".

"Нахчыван обладает потенциалом возобновляемой энергии в объеме 5000 МВт", - подчеркнул министр.

Шахбазов в статье отметил, что началась разработка техники-экономического обоснования (ТЭО) проекта экспорта в Турцию зеленой энергии, которая будет производиться в Нахчыване. Речь идет о создании коридора зеленой энергии Азербайджан-Турция-Европа, который позволит экспортировать ежегодно свыше 1 тыс. МВт электроэнергии.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 2030-cu ilə qədər ümumilikdə 1 200 MVt gücündə GES-lər inşa ediləcək

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