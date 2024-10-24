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В музее в Нахчыване открыли отдел "Гейдар Алиев и новая энергетическая стратегия Азербайджана"

В музее в Нахчыване открыли отдел "Гейдар Алиев и новая энергетическая стратегия Азербайджана" В Музее Гейдара Алиева в Нахчыване прошло открытие отдела "Гейдар Алиев и новая энергетическая стратегия Азербайджана".
Энергетика
24 октября 2024 г. 16:23
В музее в Нахчыване открыли отдел Гейдар Алиев и новая энергетическая стратегия Азербайджана

В Музее Гейдара Алиева в Нахчыване прошло открытие отдела "Гейдар Алиев и новая энергетическая стратегия Азербайджана".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Сначала участники церемонии посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву и возложили цветы к его подножию.

В рамках церемонии открытия был организован круглый стол на тему "энергетическая политика".

На круглом столе выступили первый заместитель премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Эльшад Алиев, исполнительный директор по коммуникациям SOCAR Айгюн Гусейнова, председатель Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана Исмаил Гаджиев, заместитель министра культуры Нахчывана, исполняющий обязанности министра Гасан Сеидов, директор музея Рамиль Оруджалиев. Выступающие говорили о роли энергетической стратегии, определенной общенациональным лидером, во всестороннем развитии Азербайджана, о внимании, которое он уделял развитию нефтегазовой отрасли.

В отделе, созданном по инициативе SOCAR, представлены уникальные фотографии, отражающие реализацию новой нефтяной стратегии Гейдара Алиева.

Здесь представлены макеты полупогружной буровой установки 6-го поколения, носящей имя общенационального лидера, танкера "Президент Гейдар Алиев", копия "Контракта века" и другие документы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvandakı muzeydə "Heydər Əliyev və Azərbaycanın yeni enerji strategiyası” bölməsi açılıb

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