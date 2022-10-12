В Москве стартует Российская энергетическая неделя

Cегодня в Москве начинается "Российская энергетическая неделя", которая продлится до 14 октября.

Cегодня в Москве начинается "Российская энергетическая неделя", которая продлится до 14 октября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в нем ожидается участие президента России Владимира Путина.

В нее включены около 40 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, международные встречи, 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ, конференция "Территория энергетического диалога" и ежегодная встреча платформы энергетических исследований БРИКС.

В числе иностранных участников форума ожидаются министры из Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Мали, Мьянмы, Белоруссии, Сирии, Сьерра-Леоне, Турции и Шри-Ланки; около 50 глав дипломатического корпуса.