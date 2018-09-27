В Москве пройдет встреча рабочей группы по энергетическому сотрудничеству Азербайджана и России

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Встреча рабочей группы по энергетическому сотрудничеству Азербайджана и России пройдет в Москве 5-6 октября в рамках Энергетической недели".

Как передает Report, об этом на IX Межрегиональном азербайджано-российском форуме сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев.

В рамках расширения сотрудничества в области энергетики замминистра заявил о возможности совместного строительства новых линий электропередачи (ЛЭП) между Азербайджаном и Россией, отметив, что на данный момент в этом направлении ведутся переговоры с российской стороной.

"Это может послужить созданию нового коридора "Север-Юг", участниками которого являются Азербайджан, Россия и Иран", - добавил он.

Кроме того, Велиев отметил необходимость строительства новых ЛЭП с учетом аварии на Мингячевирской ГРЭС в июле текущего года.