​В Москве пройдет международный саммит по управлению целостностью трубопроводов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ 6-7 апреля этого года в Москве пройдет международный саммит "Управление целостностью трубопроводов в России и СНГ", организованный компанией Fleming.

Как сообщает Report, в ходе саммита будут обсуждены актуальность вопросов целостности трубопроводов, европейские тенденции в подходах к развитию трубопроводов, контроль проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в 3D модели на всех этапах реализации проекта с учетом привлечения сторонних организаций и оценка рисков при проектировании. Помимо этого, речь пойдет о методах борьбы с несанкционированными врезками, повышении эксплуатационной надежности трубопроводов на основе определения технического состояния, передовых технологиях безостановочного ремонта трубопроводов, проекте восстановления и поддержания целостности экспортного трубопровода и технологиях эксплуатации морских трубопроводов.

На саммите выступят представители South Stream Transport, Башнефти, Салым Петролеум, Транснефть-Балтика и др.

Отметим, что Информационное агентство Report выступает в качестве официального информационного партнера мероприятия (http://pipelineintegrity.ru/).