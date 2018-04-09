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    В Москве начал свою работу Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии в России и СНГ

    В мероприятии приняло участие большое количество российских и зарубежных компаний© Report

    Москва. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Москве начал свою работу Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии в России и СНГ.

    Как передает московское бюро Report, в работе мероприятия приняло участие большое количество российских и зарубежных компаний, специализирующихся на переработке углеводородов.

    Участников отрасли интересовали вопросы обеспечения максимальной рентабельности в современных условиях. Руководители ответственных направлений таких гигантов, как Газпром, Лукойл и их зарубежых партнеров делились опытом и предлагали свои пути обеспечения эффективности производства.

    В секции "Повышение операционной эффективности предприятий сегмента Downstream" модератором выступил заместитель генерального менеджера компании Petkim Кенан Мирзоев. Основным лейтмотивом дисскуссий стали методы плавного перехода от линейной экономики на циркулярную. В своем докладе К. Мирзоев поделился опытом и планами компании Petkim в сфере увеличения эффективности производства.

    "За время работы нам стало ясно, что доход предприятия напрямую зависит от эффективности оборудования и возможностей хранения продуктов производства. Сегодня мы рассматриваем возможности децентрализации производства и работаем над улучшением технологий", - сказал замглавы Petkim.

    В кулуарах конгресса представители нефтеперерабатывающей и нефтехимическрй отрасли ведут активное деловое общение и договариваются о взаимном сотрудничестве.

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