Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти

Беларусь намерена активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам в республику нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с послом Казахстана в Минске Ермухаметом Ертысбаевым.

"Уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Как считает белорусский лидер, этот вопрос находится в компетенции не только Беларуси и Казахстана, но и России как транзитной страны. "Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - заявил Лукашенко.

Он проинформировал, что в настоящее время Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из различных источников. "В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть", - сказал президент Беларуси.

Эти заявления прозвучали на фоне проходящих в четверг в Москве переговоров вице-премьеров Беларуси и РФ Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака по вопросам поставок нефти в Беларуси и обеспечения ее транзита в Европу.

В середине апреля Минск сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Нафтан" - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь. 19 мая заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко сообщил, что Беларусь согласовала проект дорожной карты с Россией по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступила к его реализации.