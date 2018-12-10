В Moody's спрогнозировали цены на нефть до 2020 года

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Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что цены на нефть до 2020 года будут колебаться в диапазоне 50-70 долларов за баррель.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, такие выводы изложены в прогнозе агентства.
"Цены будут колебаться в диапазоне 50-70 долларов за баррель до 2020 года и будут демонстрировать волатильность", - говорится в прогнозе.
Также отмечается, что решение России и ОПЕК о сокращении добычи нефти окажет влияние на более сбалансированные глобальные спрос и предложение.
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