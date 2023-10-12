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В Министерство энергетики за 9 месяцев поступило 5 403 обращения

В Министерство энергетики за 9 месяцев поступило 5 403 обращения В январе-сентябре 2023 года в Министерство энергетики Азербайджана и его подведомственные структуры поступило 5 403 обращения граждан.
Энергетика
12 октября 2023 г. 11:55
В Министерство энергетики за 9 месяцев поступило 5 403 обращения

В январе-сентябре 2023 года в Министерство энергетики Азербайджана и его подведомственные структуры поступило 5 403 обращения граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, из них 4 676 исполнены надлежащим образом, 240 находятся на стадии исполнения, а 487 обращений носили информационный характер (отзыв обращения, благодарность и тд.).

Обращения касались в основном вопросов подключения к электрической сети, непригодности к эксплуатации электроустановок и оборудования, газоснабжения, дефектов счетчиков, возобновляемых источников энергии, записи на прием, занятости и других вопросов.

За отчетный период руководящие должностные лица аппарата министерства и подведомственных структур приняли 153 граждан и дали поручения по решению поставленных вопросов.

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Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi və tabeli qurumları 9 ayda 5 403 müraciət qəbul edib

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