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    ​В министерстве энергетики создан Апелляционный совет

    Совет возглавит замминистра энергетики Гюльмамед Джавадов

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана создан Апелляционный совет.

    Как сообщили Report в министерстве, данный шаг предпринят в связи с исполнением указа главы государства от 3 февраля 2016 года "О создании Апелляционного совета в органах центральной и местной исполнительной власти Азербайджанской Республики".

    В возглавляемый замминистра энергетики Гюльмамедом Джавадовым и состоящий из 7 человек Апелляционный совет входят сотрудники соответствующих отделов министерства. 

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