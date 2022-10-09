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В Минфине США раскритиковали решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

В Минфине США раскритиковали решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти Решение группы ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало «бесполезным и неразумным» для мировой экономики.
Энергетика
9 октября 2022 г. 11:07
В Минфине США раскритиковали решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Решение группы ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало «бесполезным и неразумным» для мировой экономики.

Как передает Report, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Financial Times.

Глава минфина раскритиковала решение ОПЕК+ и заявила, что оно плохо влияет на мировую экономику.

"Мы очень обеспокоены развивающимися странами и проблемами, с которыми они сталкиваются", — отметила она.

Д.Йеллен также осудила партнеров Вашингтона за промедление в отправке финансовой помощи Киеву.

"Темпы перевода денег Украине слишком медленные", — подчеркнула она. По мнению министра, ряд стран, обещавшие помощь Киеву, так и не осуществили выплаты.

Напомним, что ранее страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

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