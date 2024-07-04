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В Минэнерго за первое полугодие поступило около 3 тыс. звонков

В Минэнерго за первое полугодие поступило около 3 тыс. звонков За первое полугодие текущего года в колл-центр и на "горячую линию" Министерства энергетики Азербайджана поступило 2 807 звонков.
Энергетика
4 июля 2024 г. 10:00
В Минэнерго за первое полугодие поступило около 3 тыс. звонков

За первое полугодие текущего года в колл-центр и на "горячую линию" Министерства энергетики Азербайджана поступило 2 807 звонков.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 2 431 звонок был связан с электро- и теплоэнергетикой, газоснабжением, 171 звонок был сделан для выражения благодарности, 205 - связаны с другими вопросами.

Все звонки оперативно регистрировались, обращения, требующие рассмотрения, пересылались в соответствующие структурные подразделения министерства и подведомственные учреждения, гражданам предоставлялась информация о результатах.

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