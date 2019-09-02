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В Минэнерго Украины призвали выйти на переговоры с Россией по транзиту газа

В Минэнерго Украины призвали выйти на переговоры с Россией по транзиту

Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" и выходить на переговоры с Россией по транзиту газа.

"Для нас приоритетом есть "Нафтогаз", анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа… Сейчас мы работаем над тем, какая модель лучшая, говорили об этом с американскими партнерами. Выберем лучшую модель, максимально быстрая сертификация, нам надо выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной", - заявил Оржель на пресс-конференции.
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