В Минэнерго Украины призвали выйти на переговоры с Россией по транзиту газа

Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киеву необходимо завершить выделение газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" и выходить на переговоры с Россией по транзиту газа."Для нас приоритетом есть "Нафтогаз", анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа… Сейчас мы работаем над тем, какая модель лучшая, говорили об этом с американскими партнерами. Выберем лучшую модель, максимально быстрая сертификация, нам надо выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной", - заявил Оржель на пресс-конференции.
В Минэнерго Украины призвали выйти на переговоры с Россией по транзиту газаВ Минэнерго Украины призвали выйти на переговоры с Россией по транзиту
https://report.az/storage/news/639e0d0cb7199d467a7c68f82130f4de/bfa1d6d9-d861-4fca-b1a1-10ce13b78d2c_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости