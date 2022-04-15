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В Минэнерго произошли кадровые изменения

В Минэнерго произошли кадровые изменения Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сократил число своих советников с пяти до трех.
Энергетика
15 апреля 2022 г. 09:33
В Минэнерго произошли кадровые изменения

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сократил число своих советников с пяти до трех.

Как сообщает Report, от должности освобождены Джавид Абдуллаев, Вусал Мусаев и Халида Менсимова.

Решением министра Дж.Абдуллаев назначен директором Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Минэнерго. Тебриз Аммаев, до сих пор возглавлявший эту структуру, назначен на должность заместителя директора.

Х.Менсимова назначена заместителем руководителя аппарата министерства. До сих пор исполнявший эту должность Ровшан Керимов, назначен новым советником министра.

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