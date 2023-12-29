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Минэкономики провело встречу в связи с проведением в Азербайджане COP29

Минэкономики провело встречу в связи с проведением в Азербайджане COP29 Министерство экономики Азербайджана в формате видеоконференции провело встречу, посвященную обсуждению вопросов, вытекающих из совещания под председательством президента Ильхама Алиева в связи с проведением в нашей стране в следующем году 29-й сессии Конф
Энергетика
29 декабря 2023 г. 18:41
Минэкономики провело встречу в связи с проведением в Азербайджане COP29

Министерство экономики Азербайджана в формате видеоконференции провело встречу, посвященную обсуждению вопросов, вытекающих из совещания под председательством президента Ильхама Алиева в связи с проведением в нашей стране в следующем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Как сообщили Report в Минэкономики, в мероприятии приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и руководители структурных подразделений министерства.

В ходе встречи SOCAR представила презентацию об образцовом международном опыте, связанном с проведением COP, а также информацию о преимуществах, которые COP дает принимающим странам в плане достижения климатических целей.

"COP29 станет важной международной площадкой для решения самых актуальных мировых проблем человечества. Проведение этого мероприятия в Азербайджане подтверждает позицию нашей страны как ответственного и надежного партнера в решении глобальных проблем", - говорится в релизе Минэкономики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un gələn il ölkəmizdə keçirilməsi ilə əlaqədar görüş keçirilib

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