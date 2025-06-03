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В Милли Меджлисе предлагают трехкратно снизить тарифы на электричество и газ в приграничных селах

В Милли Меджлисе предлагают трехкратно снизить тарифы на электричество и газ в приграничных селах В Милли Меджлисе предлагают трехкратно снизить тарифы на электричество и газ в приграничных селах
Энергетика
3 июня 2025 г. 13:35
В Милли Меджлисе предлагают трехкратно снизить тарифы на электричество и газ в приграничных селах

Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж предложил снизить тарифы на электричество и газ в приграничных селах в 3 раза для решения проблемы перенаселенности Баку.

Как сообщает Report, с таким предложением парламентарий выступил на сегодняшнем заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта об исполнении бюджета на 2024 год.

По его словам, это в первую очередь поспособствует скорому возвращению граждан в приграничные села.

"В нашей стране 4244 села. Это огромное богатство. Плотность населения в столице, а также пробки на автомобильных дорогах стали проблемой номер один для общества, это также негативно сказывается на экономике и здоровье населения. Согласно новому Генплану Баку, через 15 лет население столицы составит 3,17 миллиона человек. Однако по неофициальным данным, в Баку уже проживает более трех миллионов человек", - отметил депутат.

Орудж отметил, что только в 29 из 63 районов страны население превышает 100 тысяч человек. "То есть лишь 46% районов имеют население более 100 тысяч. В 18 регионах проживает от 50 до 100 тысяч человек. Только в 92 из 4244 сел население превышает 5000 человек. А в 214 селах проживает менее 50 человек", - сказал он.

Парламентарий также подчеркнул, что в 2023 году население страны потребило 3,9 млрд кубометров газа, а население Баку - 1,4 млрд кубометров. То есть 36% потребления природного газа в стране приходится на столицу. Кроме того, за год население в целом потребило 6,6 млрд кВт/ч электроэнергии, а население Баку - 2,8 млрд кВт/ч, что составляет 42%. При этом официально зарегистрированное население Баку составляет менее 23% населения страны.

"Мы предлагаем снизить тарифы на электричество и газ в 3 раза во всех приграничных территориях, чтобы предотвратить приток населения в столицу", - подчеркнул депутат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik və qaz tariflərinin 3 dəfə azaldılması təklif olunur

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