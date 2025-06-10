В Милли Меджлисе обсуждают законопроекты "О газоснабжении" и "Об электроэнергетике"

В Милли Меджлисе обсуждают законопроекты "О газоснабжении" и "Об электроэнергетике"

Комитет по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса на сегодняшнем заседании обсуждает проект закона "О газоснабжении" и поправки в закон "Об электроэнергетике".

Как сообщает Report, новый закон "О газоснабжении" будет регулировать отношения между субъектами газоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), осуществляющими деятельность в секторе газоснабжения, а также определять правовые, экономические и организационные основы газоснабжения.

Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" разработан с целью применения стабильного тарифа в данном секторе.