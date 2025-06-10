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В Милли Меджлисе обсуждают законопроекты "О газоснабжении" и "Об электроэнергетике"

В Милли Меджлисе обсуждают законопроекты "О газоснабжении" и "Об электроэнергетике" В Милли Меджлисе обсуждают законопроекты "О газоснабжении" и "Об электроэнергетике"
Энергетика
10 июня 2025 г. 15:01
В Милли Меджлисе обсуждают законопроекты О газоснабжении и Об электроэнергетике

Комитет по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса на сегодняшнем заседании обсуждает проект закона "О газоснабжении" и поправки в закон "Об электроэнергетике".

Как сообщает Report, новый закон "О газоснабжении" будет регулировать отношения между субъектами газоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), осуществляющими деятельность в секторе газоснабжения, а также определять правовые, экономические и организационные основы газоснабжения.

Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" разработан с целью применения стабильного тарифа в данном секторе.

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Версия на азербайджанском языке MM “Qaz təchizatı haqqında” və “Elektroenergetika haqqında” qanun layihələrini müzakirə edir

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