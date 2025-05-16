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В Милли Меджлисе в I чтении принят законопроект "О теплоснабжении"

В Милли Меджлисе в I чтении принят законопроект "О теплоснабжении" Законопроект "О теплоснабжении" принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.
Энергетика
16 мая 2025 г. 13:12
В Милли Меджлисе в I чтении принят законопроект О теплоснабжении

Законопроект "О теплоснабжении" принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

12:44

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса парламентарии обсудили законопроект "О теплоснабжении".

Как сообщает Report, документ подготовлен в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О мерах по ускорению реформ в сфере теплоснабжения и повышению эффективности" от 29 апреля 2022 года.

Документ определяет основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения. Кроме того, в документе закрепляются обязанности государственных и местных органов самоуправления в секторе теплоснабжения.

Согласно законопроекту, орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти в сфере теплоснабжения, будет принимать меры по содержанию, эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся на его балансе, обеспечивать эффективное использование тепловой энергии в строительных объектах и предотвращать потери тепловой энергии, а также обеспечивать проведение подготовительных работ к осенне-зимнему сезону в зданиях государственного жилищного фонда и объектах социально-культурного назначения.

Цены (тарифы) в секторе теплоснабжения будут регулироваться в соответствии с законом "О регулируемых ценах".

Согласно проекту, до 1 июля 2028 года цены (тарифы) в секторе теплоснабжения будет регулировать орган, определенный соответствующим органом исполнительной власти.

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