На месторождении "Саадан" сдали в эксплуатацию новую скважину

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ После бурильных работ на месторождении "Саадан" сдали в эксплуатацию скважину №1800.
Об этом Report сообщили из пресс-службы SOCAR.
Скважина, пробуренная Трестом комплексных бурильных работ по заказу НГДУ "Сиязаньнефть" ПО "Азнефть", будет давать нефть фонтанным методом. Она принята в эксплуатационный фонд с суточной добычей нефти в 10 тонн с интервалом 1400-751 метров.
Отметим, что суточная добыча нефти из скважины №1800 ожидалась в 3-4 тонны. Полученный результат дает основание для бурения в месторождении новых скважин.
Tural İbadlıАвтор новости
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