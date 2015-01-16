На месторождении "Саадан" сдали в эксплуатацию новую скважину

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ После бурильных работ на месторождении "Саадан" сдали в эксплуатацию скважину №1800.

Об этом Report сообщили из пресс-службы SOCAR.

Скважина, пробуренная Трестом комплексных бурильных работ по заказу НГДУ "Сиязаньнефть" ПО "Азнефть", будет давать нефть фонтанным методом. Она принята в эксплуатационный фонд с суточной добычей нефти в 10 тонн с интервалом 1400-751 метров.

Отметим, что суточная добыча нефти из скважины №1800 ожидалась в 3-4 тонны. Полученный результат дает основание для бурения в месторождении новых скважин.