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    В месторождении "Гюнешли" сдали в эксплуатацию очередную скважину

    После капремонта приступили к эксплуатации скважины №81 на морском основании в месторождении Гюнешли

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ После капремонта сдана в эксплуатацию скважина №81 на морском основании в месторождении "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Об этом Report сообщили из Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

    Скважина включена в эксплуатацию с IX горизонта с ежесуточной добычей в 35 тонн нефти с виты Балаханы с интервалом в 2865-2820 м.

    Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ "28 Мая".

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