В мелководной части Абшерона со следующего месяца начнутся 3D сейсмические исследования

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня проходят общественные слушания по документу "Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСиСС)" проекта разработки мелководной части Абшеронского полуострова. Как сообщает Report, общественные слушания проводятся при организации оператора проекта - компании BP-Azerbaijan.

Сотрудник геолого-разведывательного управления BP-Azerbaijan Арзу Джавадова проинформировала участников мероприятия о 3D сейсмических исследованиях, которые начнутся в следующем месяце. Она отметила, что исследования на суше будут вестись на территории площадью 90 кв. м с использованием самого современного оборудования.

Что касается работ на море, А.Джавадова отметила, что исследования будут вестись на глубине 25 м. Она добавила, что программа рассчитана на 9 месяцев. В то же время, 3D сейсмические исследования, которые охватят территорию общей площадью 1 520 км, будет проводить компания Geokinetics.

Отметим, что в ноябре-декабре 2015 года на глубине 10 м проводилась 2D-сейсморазведка. Документ ОВОСиСС по данному проекту 28 декабря был представлен в министерство экологии и природных ресурсов. В документе отражены результаты изучения потенциального воздействия проекта на окружающую среду и социальную сферу и рекомендованы мероприятия для снижения этого воздействия. Документ представлен на азербайджанском и английском языках.

Отметим, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение о долевом распределении добычи по ведению геологических работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это соглашение является частью плана правительства Азербайджана по полному исследованию всех морских территорий в национальном секторе Каспия. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова.