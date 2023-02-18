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В Мексике запустили первую очередь крупнейшей в Латинской Америке СЭС

В Мексике запустили первую очередь крупнейшей в Латинской Америке СЭС Специалисты Федеральной комиссии по электроэнергии (исп. CFE) ввели в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции (СЭС) в районе Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора на севере Мексики.
Энергетика
18 февраля 2023 г. 03:21
В Мексике запустили первую очередь крупнейшей в Латинской Америке СЭС

Специалисты Федеральной комиссии по электроэнергии (исп. CFE) ввели в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции (СЭС) в районе Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора на севере Мексики.

Как передает Report, трансляция мероприятия велась на странице правительства в YouTube.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор возглавил церемонию открытия комплекса, который должен стать самым большим в своем роде в Латинской Америке и одним из десяти крупнейших в мире.

"Я очень рад открыть первую очередь этой системы генерации солнечной энергии, - сказал Лопес Обрадор. - Это начало новой политики как в CFE, так и в правительстве нашей страны, Мексика делает то, что следует для того, чтобы защищать окружающую среду, не допускать ее загрязнения. Нам нужно продолжать эту политику".

Первая очередь СЭС мощностью 124 МВт занимает 240 га, на которых размещены почти 280 тыс. фотоэлектрических модулей. После завершения строительства, которое намечено на 2027 год, площадь объекта составит 2 тыс. га, а мощность достигнет 1 000 МВт. Согласно примерным оценкам, объем инвестиций в проект превысит $1,6 млрд. Ожидается, что СЭС сможет обеспечить энергией почти 540 тыс. жилых домов в штатах Сонора, Синалоа и Чиуауа

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