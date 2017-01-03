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    В Мехико около пятисот человек протестуют против повышения цен на бензин

    Акция протеста организована посредством соцсетей

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Повышение цен на бензин вызвало акцию протеста в мексиканской столице, в которой принимают участие около 500 человек. Как сообщает Report со ссылкой на RİA Novosti, об этом сообщает издание Opinion.

    По данным газеты, акция протеста организована посредством соцсетей. Как сообщается, в 11.00 (20.00 мск) на главной площади города собрались порядка 500 человек.

    В воскресенье вступило в силу решение мексиканского правительства о повышении цен на топливо на 14-20%. По данным газеты, вырастет стоимость бензина и дизельного топлива.

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