В Мехико около пятисот человек протестуют против повышения цен на бензин

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Повышение цен на бензин вызвало акцию протеста в мексиканской столице, в которой принимают участие около 500 человек. Как сообщает Report со ссылкой на RİA Novosti, об этом сообщает издание Opinion.

По данным газеты, акция протеста организована посредством соцсетей. Как сообщается, в 11.00 (20.00 мск) на главной площади города собрались порядка 500 человек.

В воскресенье вступило в силу решение мексиканского правительства о повышении цен на топливо на 14-20%. По данным газеты, вырастет стоимость бензина и дизельного топлива.