В марте в Баку пройдет Международный Каспийский энергетический форум

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 15 марта 2017 года в Баку пройдет очередной Международный Каспийский энергетический форум. Как сообщает Report, на мероприятии примут участие официальные лица и представители коммерческих организаций стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

По информации, на церемонии открытия IV International Caspian Energy Forum Baku-2017 выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На форум, организованный при поддержке Caspian European Club, в качестве докладчиков приглашены помощник президента по экономическим реформам Натиг Амиров, министр энергетики Натиг Алиев, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде, министр финансов Самир Шарифов, министр налогов Фазиль Мамедов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев, председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы, председатель ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавид Гурбанов, председатель ЗАО “Азербайджанские авиалинии” Джахангир Аскеров, президент Azersun Holding Абдулбари Гозал, председатель ЗАО Caspian Shipping Рауф Велиев, председатель Совета директоров KazMunayGas Сауат Минбаев.