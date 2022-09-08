В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений

В марте этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 568 обращений по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения природным

В марте этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 568 обращений по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения природным газом и другим вопросам.

Об этом сообщили Report в AERA.

Всего было зарегистрировано 486 обращений в связи с вопросами электроснабжения, 67 обращений - по вопросу газоснабжения, одно обращение - в связи с вопросами теплоснабжения, 14 - по другим вопросам.

Из 568 обращений агентство рассмотрело и ответило на 271 обращение; 4 обращения исполнены совместно с Министерством энергетики; 260 обращений в настоящее время находятся в процессе рассмотрения.