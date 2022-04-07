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В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 405 обращений

В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 405 обращений В марте этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 405 обращений по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения природным
Энергетика
7 апреля 2022 г. 12:40
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 405 обращений

В марте этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 405 обращений по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения природным газом и другим вопросам.

Об этом сообщили Report в AERA.

Всего было зарегистрировано 320 обращений в связи с вопросами электроснабжения, 54 обращения - по вопросу газоснабжения, 14 обращений - в связи с вопросами теплоснабжения, 17 по другим вопросам.

Из 405 обращений агентство рассмотрело и ответило на 131; 9 обращений исполнены совместно с Министерством энергетики; 235 обращений в настоящее время находятся в процессе рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinə martda 405 müraciət daxil olub

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