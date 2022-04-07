В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 405 обращений

В марте этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 405 обращений по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения природным

В марте этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило напрямую и из министерства 405 обращений по вопросам защиты прав потребителей, электро- и теплоснабжения, снабжения природным газом и другим вопросам.

Об этом сообщили Report в AERA.

Всего было зарегистрировано 320 обращений в связи с вопросами электроснабжения, 54 обращения - по вопросу газоснабжения, 14 обращений - в связи с вопросами теплоснабжения, 17 по другим вопросам.

Из 405 обращений агентство рассмотрело и ответило на 131; 9 обращений исполнены совместно с Министерством энергетики; 235 обращений в настоящее время находятся в процессе рассмотрения.