​В марте транспортировка азербайджанской нефти по трубопроводу БТД увеличилась на 6%

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года через основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 521 925 тонн азербайджанской нефти. Как сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), данный показатель превосходит показатель аналогичного периода прошлого года на 5,68%.

По информации, за январь-март текущего года через трубопровод переправлено 7 222 202 тонн нефти.

В целом, с начала эксплуатации трубопровода по 1 апреля 2015 года в БТД закачено 271,062 млн. тонн нефти.

Кроме того, в марте 2015 года по трубопроводу БТД в Казахстан транспортировано 374,5 тыс. тонн, а в Туркменистан - 300,3 тыс. тонн нефти.