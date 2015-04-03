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    ​В марте транспортировка азербайджанской нефти по трубопроводу БТД увеличилась на 6%

    За прошлый месяц по БТД в Казахстан и Туркменистан транспортировано 675 тыс. тонн нефти

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года через основной экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 521 925 тонн азербайджанской нефти. Как сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), данный показатель превосходит показатель аналогичного периода прошлого года на 5,68%.

    По информации, за январь-март текущего года через трубопровод переправлено 7 222 202 тонн нефти.

    В целом, с начала эксплуатации трубопровода по 1 апреля 2015 года в БТД закачено 271,062 млн. тонн нефти.

    Кроме того, в марте 2015 года по трубопроводу БТД в Казахстан транспортировано 374,5 тыс. тонн, а в Туркменистан - 300,3 тыс. тонн нефти. 

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