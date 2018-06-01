В мае средняя цена барреля азербайджанской нефти составила 77,83 долларов

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В мае этого года нефть марки Azeri LT CIF на мировом рынке продавалась в среднем по 77,83 долларов/баррель.

Как сообщает Report, самый низкий показатель стоимости азербайджанской нефти на товарных биржах был зафиксирован 2 мая на уровне 73,82 долларов/баррель.

В прошлом месяце дороже всего Azeri LT CIF предлагалась 22 мая – по 81,32 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).