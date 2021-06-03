В мае SOCAR импортировал в Украину из Литвы 3,8 тыс. тонн автобензина

В мае этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), импортировала в эту страну 3,8 тыс. тонн автомобильного бензина.

В мае этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), импортировала в эту страну 3,8 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы “А-95”.

Большая часть ресурса была импортирована азербайджанской компанией из Литвы.

Всего в мае текущего года на украинский рынок было импортировано 114,7 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 29 тыс. тонн или на 34% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Импорт бензина из Беларуси по сравнению с маем 2020 года вырос до 86,7 тыс. тонн (+28,2%). В прошлом месяце из Литвы в Украину было импортировано 27,7 тыс. тонн автомобильного топлива, что на 58% больше, чем в том же месяце прошлого года.

В январе-мае текущего года в Украину из-за рубежа было импортировано в общей сложности 476,7 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 29% больше показателей января-мая 2020 года.