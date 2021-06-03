В "Лукойле" ожидают цену на нефть на уровне выше 80 долларов в 2021 году

Цена может также опуститься ниже 50 долларов за баррель при укреплении доллара

Цена нефти может превысить 80 долларов США за баррель в текущем году в случае ослабления курса доллара, и опуститься ниже 50 долларов США за баррель при его укреплении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума вице-президент российской нефтяной компании "Лукойла" Леонид Федун.

"Зависит от того, какие будут колебания доллара. Слабый доллар цену может подбросить и выше [80 долларов США за баррель], сильный доллар - цена упадет. Все зависит от того, как себя будет вести ФРС", - сказал Федун, отвечая на вопрос, может ли цена на баррель нефти превысить 80 долларов США в текущем году.

Он отметил, что курс доллара привязан к ставке ФРС.

"Если ФРС будет ослаблять доллар, то мы не знаем лимит, на который он вылетит. Если он прекратит политику смягчения и начнет повышать ставку - нефть тут же упадет и может падать до 50 долларов США за баррель, может ниже. Может, даже в этом году - когда будет очередное заседание ФРС", - сказал Федун.

По его словам, Россия способна сохранить до 80% своей добычи нефти при любом развитии климатической повестки.

Ранее Международное энергетическое агентство (IEA) выступило с докладом по планам перехода к углеродной нейтральности к 2050 году.

"Международное энергетическое агентство является лоббистом так называемой "новой энергетики". Оно делает все, чтобы это пропихивать. Имеет ли это целью защиту климата? В какой-то степени да, но именно в какой-то степени. И при любом климатическом сценарии, даже таком радикальном, Россия до 80% своей добычи сохраняет", - сказал Федун.

"По той программе, которую рисует глава IEA Фатих Бироль, на мой взгляд, это фантазия, не имеющая ничего общего с реальной действительностью", - добавил Федун.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.