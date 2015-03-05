Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Лондоне состоится 3-я конференция "Каспийский коридор" (Caspian Coridor Conference).

Как сообщает Report со ссылкой на сайт конференции, мероприятие пройдет 12 марта при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Согласно информации, на конференции будут обсуждены перспективы энергетической отрасли и энергетических проектов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, экономических рост в этих странах, на фоне снижения цен на нефть и слабого роста основных партнеров этих стран - России и Китая.

Напомним, что вторая конференция "Каспийский коридор" прошла 7 марта в Лондоне при поддержке London Stock Exchange Group (LSEG), Международного Банка Азербайджана (МБА), Британо-азербайджанского делового совета (BABC) и влиятельной британской организации Asia House.