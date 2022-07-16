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В Ливии возобновляется деятельность всех нефтяных объектов

В Ливии возобновляется деятельность всех нефтяных объектов Закрытые около трех месяцев назад главные нефтяные месторождения и экспортные порты Ливии немедленно возобновят работу.
Энергетика
16 июля 2022 г. 05:19
В Ливии возобновляется деятельность всех нефтяных объектов

Закрытые около трех месяцев назад главные нефтяные месторождения и экспортные порты Ливии немедленно возобновят работу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил новый председатель совета директоров Национальной нефтяной корпорации Ливии (National Oil Corporation, NOC) Фархат Бенгдара.

Ранее он провел встречу в Бенгази с рядом влиятельных деятелей и старейшин восточного региона страны, которые пообещали разблокировать закрытые в результате действий протестующих объекты. С апреля они блокировали основные наливные морские терминалы "нефтяного полумесяца" Ливии, в результате чего один за другим был объявлен режим форс-мажорных обстоятельств в портах Зувейтина и Брега, затем была остановлена добыча нефти на месторождениях Эль-Филь и крупнейшем Эш-Шарара.

"Национальная нефтяная корпорация объявляет о немедленной отмене форс-мажорных обстоятельств и полном прекращении закрытия всех ливийских нефтяных месторождений и портов", - говорится в зачитанном по итогам переговоров Бенгдарой заявлении.

В нем он также заверил, что NOC "обязуется придерживаться профессиональных и неполитических стандартов и продолжать беспристрастно выполнять свои обязанности", пообещав до сентября урегулировать проблему не получавших зарплату сотрудников сектора, а уже с августа повысить им жалование.

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