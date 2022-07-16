В Ливии возобновляется деятельность всех нефтяных объектов

Закрытые около трех месяцев назад главные нефтяные месторождения и экспортные порты Ливии немедленно возобновят работу.
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Ранее он провел встречу в Бенгази с рядом влиятельных деятелей и старейшин восточного региона страны, которые пообещали разблокировать закрытые в результате действий протестующих объекты. С апреля они блокировали основные наливные морские терминалы "нефтяного полумесяца" Ливии, в результате чего один за другим был объявлен режим форс-мажорных обстоятельств в портах Зувейтина и Брега, затем была остановлена добыча нефти на месторождениях Эль-Филь и крупнейшем Эш-Шарара.
"Национальная нефтяная корпорация объявляет о немедленной отмене форс-мажорных обстоятельств и полном прекращении закрытия всех ливийских нефтяных месторождений и портов", - говорится в зачитанном по итогам переговоров Бенгдарой заявлении.
В нем он также заверил, что NOC "обязуется придерживаться профессиональных и неполитических стандартов и продолжать беспристрастно выполнять свои обязанности", пообещав до сентября урегулировать проблему не получавших зарплату сотрудников сектора, а уже с августа повысить им жалование.