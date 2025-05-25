В Ливии произошла утечка нефти из трубопровода

Утечка нефти произошла на одном из трубопроводов к югу от города Эз-Завия, расположенного на северо-западе Ливии.

Утечка нефти произошла на одном из трубопроводов к югу от города Эз-Завия, расположенного на северо-западе Ливии.

Как передает Report , об этом сообщила ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в Facebook.

"Команды технического обслуживания и аварийно-спасательной службы NOC продолжают работу по ликвидации утечки нефти, произошедшей на нефтепроводе к югу от города Эз-Завия", - подчеркивается в тексте.

Отмечается, что поставка нефти с месторождения Эль-Хамада по этому трубопроводу была немедленно остановлена. Команда специалистов "выявляет причины утечки, принимает меры по удалению разлитой нефти и устранению возможного загрязнения окружающей среды", указали в NOC.