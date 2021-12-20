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В Ливии из-за блокировки месторождений добыча нефти упала на 280 тыс. баррелей

В Ливии из-за блокировки месторождений добыча нефти упала на 280 тыс. баррелей Производство нефти в Ливии упало на 280 тыс. баррелей в сутки после блокировки вооруженными формированиями ряда месторождений к югу от Триполи.
Энергетика
20 декабря 2021 г. 15:34
В Ливии из-за блокировки месторождений добыча нефти упала на 280 тыс. баррелей

Производство нефти в Ливии упало на 280 тыс. баррелей в сутки после блокировки вооруженными формированиями ряда месторождений к югу от Триполи.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Бойцы так называемых отрядов по охране нефтяных объектов (Petroleum Facilities Guard) перекрыли в ночь на понедельник подачу нефти с крупнейшего в стране месторождения "Эш-Шарара" на терминалы в порту города Эз-Завия, находящегося на побережье Средиземного моря в 50 км от столицы. "После блокировки формированиями, связанными с охраной нефтяных объектов в западном регионе Ливии, общая добыча в Ливии потеряла около 280 тыс. баррелей в день, упав до уровня 950 тыс.", - сказал источник.

"Эш-Шарара" находится под управлением Akakus Oil Operations - совместного предприятия Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии и группы европейских компаний, в том числе испанской Repsol, австрийской OMV и французской Total. От ее работы в плане электроснабжения зависит и функционирование другого меньшего по размеру месторождения Эль-Филь (управляется NOC и итальянской Eni), а также НПЗ в Эз-Завии.

Как отмечает 218TV, формированиям Petroleum Facilities Guard, которые в прошлом доставляли немало проблем нефтяной отрасли, на этот раз не понравилось решение председателя совета директоров NOC Мустафы Саналлы о реструктуризации руководства Akakus Oil Operations. В частности, они выступают против ухода нынешнего главы компании Ахмеда Аммара, требуя оставить его на этом посту.

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Версия на английском языке Oil production falls by 280,000 barrels in Libya, due to blockade of fields

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