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В Ливии частично остановлена нефтедобыча

В Ливии частично остановлена нефтедобыча Arabian Gulf Oil Company (AGOCO), дочерняя компания Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC), приостановила добычу нефти из-за отсутствия денег.
Энергетика
31 августа 2021 г. 11:19
В Ливии частично остановлена нефтедобыча

Arabian Gulf Oil Company (AGOCO), дочерняя компания Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC), приостановила добычу нефти из-за отсутствия денег.

Как передает Report со ссылкой на oilexp, в минувший четверг AGOCO предупредила, что прекратит добычу нефти, если не получит свою долю финансирования за этот и прошлый годы.

Это не первый случай, когда AGOCO прекращает перекачку нефти. В апреле компания решила остановить добычу из-за задержек с бюджетом, который планировалось выделить на ремонт и обслуживание инфраструктуры, а также на поддержание добычи нефти в оперативном режиме.

AGOCO является оператором нефтяных месторождений Сарир, Месла, Аль-Байда, Нафура и Хамада, с совокупным объемом добычи 300 тыс. баррелей в сутки.

После того, как AGOCO остановила добычу, NOC объявила форс-мажор в порту «Харига» из-за отсутствия средств на ремонт инфраструктуры, в результате чего добыча сырой нефти в стране впервые за несколько месяцев упала ниже 1 млн баррелей в сутки.

Компания обвинила в нехватке средств Центральный банк Ливии. Неделю спустя NOC заявила, что отменила форс-мажор после достижения соглашения с новым правительством о выделении средств.

Согласно ежемесячному отчету ОПЕК о нефтяном рынке, добыча сырой нефти в Ливии в июле составила в среднем 1,165 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,163 млн баррелей в сутки в июне.

Ливия будет изо всех сил пытаться сохранить добычу нефти на текущем уровне, если стране не удастся разрешить давний спор по поводу своего бюджета, заявил министр нефти Ливии Мохамед Оун.

Напомним, что в ноябре 2020 года нефтедобыча в Ливии вернулась к довоенному уровню — более 1,2 млн баррелей в сутки. В долгосрочной перспективе NOC планирует довести нефтедобычу до 2,1 млн баррелей в сутки.

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