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    В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США

    В трюмах танкера было около 140 тыс. кубометров сырья

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Первая партия сжиженного природного газа из США доставлена в Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в литовском министерстве энергетики.

    "Сжиженный газ поставлен в нашу страну по договору, подписанному в июне с американской энергетической компанией Cheniere", - отметил глава ведомства Жигимантас Вайчюнас.

    В трюмах пришедшего в Клайпеду танкера, который ходит под флагом Маршалловых островов, находилось 140 тыс. кубометров сырья. По словам министра, в середине сентября в Клайпеде ожидается вторая партия газа.

    Вайчюнас выразил надежду на то, что поставки газового сырья из США снизят цену для литовских потребителей. "При росте поставок рано или поздно цена уменьшится", - сказал он.

    Отметим, что сжиженный газ поступил на действующий в Клайпедском морском порту Литвы на Балтике терминал сжиженного природного газа, откуда затем будет распределяться по газовым сетям, а часть поступит на хранение в Инчукалнское подземное хранилище в Латвии. До сих пор терминал на регулярной основе принимал сжиженный газ из Норвегии по контракту с компанией Statoil, а также из Нигерии и Тринидада и Тобаго.

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