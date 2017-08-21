В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Первая партия сжиженного природного газа из США доставлена в Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в литовском министерстве энергетики.

"Сжиженный газ поставлен в нашу страну по договору, подписанному в июне с американской энергетической компанией Cheniere", - отметил глава ведомства Жигимантас Вайчюнас.

В трюмах пришедшего в Клайпеду танкера, который ходит под флагом Маршалловых островов, находилось 140 тыс. кубометров сырья. По словам министра, в середине сентября в Клайпеде ожидается вторая партия газа.

Вайчюнас выразил надежду на то, что поставки газового сырья из США снизят цену для литовских потребителей. "При росте поставок рано или поздно цена уменьшится", - сказал он.

Отметим, что сжиженный газ поступил на действующий в Клайпедском морском порту Литвы на Балтике терминал сжиженного природного газа, откуда затем будет распределяться по газовым сетям, а часть поступит на хранение в Инчукалнское подземное хранилище в Латвии. До сих пор терминал на регулярной основе принимал сжиженный газ из Норвегии по контракту с компанией Statoil, а также из Нигерии и Тринидада и Тобаго.