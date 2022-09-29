В Литве усилили охрану СПГ-терминала после взрывов на нитках "Северный поток"

После взрывов подводных участков газопроводов "Северный поток" в Балтийском море приняты дополнительные меры безопасности для Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ).

После взрывов подводных участков газопроводов "Северный поток" в Балтийском море приняты дополнительные меры безопасности для Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом BNS сообщил начальник подразделения, отвечающего за охрану терминала, Анатолий Диденко.

"Сразу после инцидента в Балтийском море были приняты решения по усилению охраны. Мы увеличили количество людей, задействованных в обеспечении безопасности терминала СПГ, у нас также есть группа реагирования 24/7 для реагирования на инциденты, если таковые возникнут. Группа сейчас начала службу, после недавних событий", - сказал он.

Число вооруженных сотрудников, охраняющих объект, увеличено с 6-ти до 8-ми, а группа быстрого реагирования действует круглосуточно.

По словам Диденко, с конца февраля, когда по всей Литве было введено чрезвычайное положение, был повышен уровень готовности охраны терминала.

Представитель оператора данного терминала - Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте уточнила BNS, что "уровень охраны инфраструктуры компании повышен", прибывающие в Клайпеду газовозы сопровождаются бойцами подразделения антитеррористических операций ВМС и полиции Литвы Aras.