В Лачыне введена в эксплуатацию АЗС под брендом SOCAR

ЗАО SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию новую АЗС под брендом SOCAR в городе Лачын.

ЗАО SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию новую АЗС под брендом SOCAR в городе Лачын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum.

АЗС предназначена для обеспечения топливом пользующихся дорогой Лачын-Шуша транспортных средств. На АЗС модульного типа установлены две топливораздаточные колонки. Здесь будет осуществляться продажа бензина марки "Аи-92" и дизтоплива.

В настоящее время АЗС под брендом SOCAR работают в Шуше, Агдаме, Губадлинском (село Эйвазлы) и Ходжавендском (поселок Гадрут) районах. Число АЗС под брендом SOCAR в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах увеличилось до 5, всего на территории страны - до 45.