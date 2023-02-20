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В Лачыне введена в эксплуатацию АЗС под брендом SOCAR

В Лачыне введена в эксплуатацию АЗС под брендом SOCAR ЗАО SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию новую АЗС под брендом SOCAR в городе Лачын.
Энергетика
20 февраля 2023 г. 12:09
В Лачыне введена в эксплуатацию АЗС под брендом SOCAR

ЗАО SOCAR Petroleum ввело в эксплуатацию новую АЗС под брендом SOCAR в городе Лачын.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR Petroleum.

АЗС предназначена для обеспечения топливом пользующихся дорогой Лачын-Шуша транспортных средств. На АЗС модульного типа установлены две топливораздаточные колонки. Здесь будет осуществляться продажа бензина марки "Аи-92" и дизтоплива.

В настоящее время АЗС под брендом SOCAR работают в Шуше, Агдаме, Губадлинском (село Эйвазлы) и Ходжавендском (поселок Гадрут) районах. Число АЗС под брендом SOCAR в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах увеличилось до 5, всего на территории страны - до 45.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR's filling station starts operating in Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında SOCAR brendli yanacaqdoldurma stansiyası istifadəyə verilib

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