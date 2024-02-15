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В Лачыне произведено 77 млн кВт/ч "зеленой" энергии

В Лачыне произведено 77 млн кВт/ч "зеленой" энергии На четырех гидроэлектростанциях ОАО "Азерэнержи" в Лачынском районе произведено более 77 млн кВт/ч "зеленой" энергии.
Энергетика
15 февраля 2024 г. 11:38
В Лачыне произведено 77 млн кВт/ч зеленой энергии

На четырех гидроэлектростанциях ОАО "Азерэнержи" в Лачынском районе произведено более 77 млн кВт/ч "зеленой" энергии.

Об этом Report сообщили в "Азерэнержи".

При этом было сэкономлено 18 млн кубометров газа и предотвращен выброс в атмосферу 32 тыс. тонн углекислого газа, отметили в учреждении.

"В Лачынском районе продолжается строительство еще 5 гидроэлектростанций общей мощностью более 40 МВт. В частности, уже завершены работы на ГЭС "Агбулаг" мощностью 14,25 МВт. На гидроэлектростанциях "Агбулаг-2" мощностью 14,7 МВт, "Гарагышлак" мощностью 4 МВт, "Мирик" мощностью 3,5 МВт и "Забух" мощностью 2,8 МВт завершены строительные, ведутся монтажные и наладочные работы. Строящиеся гидроэлектростанции планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, который объявлен в стране "Годом солидарности во имя зеленого мира", - заявили в компании.

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Версия на английском языке Фото77 million kWh of green energy produced in 4 HPPs in Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında istismara verilən 4 SES-də 77 milyon kVt/saat "yaşıl enerji" istehsal edilib

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