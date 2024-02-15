В Лачыне произведено 77 млн кВт/ч "зеленой" энергии

На четырех гидроэлектростанциях ОАО "Азерэнержи" в Лачынском районе произведено более 77 млн кВт/ч "зеленой" энергии.

На четырех гидроэлектростанциях ОАО "Азерэнержи" в Лачынском районе произведено более 77 млн кВт/ч "зеленой" энергии.

Об этом Report сообщили в "Азерэнержи".

При этом было сэкономлено 18 млн кубометров газа и предотвращен выброс в атмосферу 32 тыс. тонн углекислого газа, отметили в учреждении.

"В Лачынском районе продолжается строительство еще 5 гидроэлектростанций общей мощностью более 40 МВт. В частности, уже завершены работы на ГЭС "Агбулаг" мощностью 14,25 МВт. На гидроэлектростанциях "Агбулаг-2" мощностью 14,7 МВт, "Гарагышлак" мощностью 4 МВт, "Мирик" мощностью 3,5 МВт и "Забух" мощностью 2,8 МВт завершены строительные, ведутся монтажные и наладочные работы. Строящиеся гидроэлектростанции планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, который объявлен в стране "Годом солидарности во имя зеленого мира", - заявили в компании.