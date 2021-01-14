В Лачине восстанавливают гидроэлектростанцию

Поврежденное в ходе боевых действий оборудование заменяется на новые или ремонтируется

Армянские оккупанты разрушили малые гидроэлектростанции на освобожденных территориях Азербайджана, в частности, в Кельбаджарском, Лачинском и других районах, демонтировали оборудование, сожгли или взорвали то, что не могли унести.

Как сообщили Report в ОАО "Азерэнержи", в настоящее время ни одна из этих электростанций не работает.

Несмотря на это, "Азерэнержи" уже предприняло практические шаги для достижения поставленных президентом Ильхамом Алиевым целей по превращению освобожденных земель в зону зеленой энергетики и уже проводятся ремонтно-восстановительные работы на малой гидроэлектростанции "Гюлябирд" мощностью 8 мегаватт на территории Лачинского района, которые близятся к завершению. Поврежденное в ходе боевых действий оборудование - машинные залы, агрегаты, генераторы, панели управления, трансформаторы станции заменяются на новые или ремонтируются. Одновременно прокладывается трубопровод, подающий воду от реки Хакари к гидроагрегатам, который был взорван и разрушен во время боевых действий.

В результате оперативных посменных работ в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию малую гидроэлектростанцию "Гюлябирд". Для этого задействованы специальные бригады, подрядчики и специалисты.

Первоначально 10-киловольтное напряжение, генерируемое генератором малой гидроэлектростанции "Гюлябирд", будет передаваться в близлежащие воинские части в Лачине и Губадлы, а в будущем по высоковольтной линии на новую 110-киловольтную подстанцию, которая будет построена в Губадлы.