О нас

В Кыргызстане в сентябре заработает НПЗ стоимостью 91 млн долларов

В Кыргызстане в сентябре заработает НПЗ стоимостью 91 млн долларов В конце сентября в Баткенской области (Кыргызстан) будет введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод. Планируемая мощность переработки - 500 тонн в сутки.
Энергетика
8 июля 2024 г. 10:28
В Кыргызстане в сентябре заработает НПЗ стоимостью 91 млн долларов

В конце сентября в Баткенской области (Кыргызстан) будет введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод. Планируемая мощность переработки - 500 тонн в сутки.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

"Ориентировочное завершение и ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода запланированы на конец сентября этого года. Сейчас ведутся ремонтно-подготовительные работы на четырех нефтяных скважинах", - говорится в сообщении.

Совокупная сумма инвестиций составляет 91 млн долларов.

Сообщается, что министр энергетики Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом строительства завода ОАО "Кыргыз-Турк К-НефтьГаз" (Турция) в селе Кок-Талаа Кадамджайского района.

23 марта прошлого года в рамках проекта совместной разработки нефтяных месторождений "Тундук Сох" и "Чонгара Галча" было подписано соглашение между ОАО и госпредприятием "Кыргызтранснефтегаз".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Гэри Джонс: Азербайджан обеспечил энергобезопасность всего региона и Европы
Гэри Джонс: Азербайджан обеспечил энергобезопасность всего региона и Европы
8 июля 2024 г. 11:00
Президент SOCAR: Вопрос энергоперехода требует сотрудничества всех заинтересованных сторон
Президент SOCAR: Вопрос энергоперехода требует сотрудничества всех заинтересованных сторон
8 июля 2024 г. 10:43
Шахбазов: Сокращение выбросов углекислого газа занимает важное место в энергоповестке Азербайджана
Шахбазов: Сокращение выбросов углекислого газа занимает важное место в энергоповестке Азербайджана
8 июля 2024 г. 10:35
В Университете ADA стартовала Бакинская летняя энергетическая школа
ФотоВ Университете ADA стартовала Бакинская летняя энергетическая школа
8 июля 2024 г. 10:10
В Сумгайыте возникнут перебои в электроснабжении
В Сумгайыте возникнут перебои в электроснабжении
8 июля 2024 г. 10:05
В трех районах возникнут перебои в подаче газа
В трех районах возникнут перебои в подаче газа
8 июля 2024 г. 09:30
Прогноз по поступлениям в ГНФАР с месторождений Нефтчала и Хыллы не выполнен
Прогноз по поступлениям в ГНФАР с месторождений "Нефтчала" и "Хыллы" не выполнен
6 июля 2024 г. 15:03
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 92 долларам
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 92 долларам
6 июля 2024 г. 14:27
Президент Азербайджана: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере
Президент Азербайджана: Крайне важно наше стратегическое партнерство в энергетической сфере
6 июля 2024 г. 14:23
Moody's: Азербайджан выигрывает от более высокого спроса ЕС на газ
Moody's: Азербайджан выигрывает от более высокого спроса ЕС на газ
6 июля 2024 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi