В Кыргызстане в сентябре заработает НПЗ стоимостью 91 млн долларов

В конце сентября в Баткенской области (Кыргызстан) будет введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод. Планируемая мощность переработки - 500 тонн в сутки.

В конце сентября в Баткенской области (Кыргызстан) будет введен в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод. Планируемая мощность переработки - 500 тонн в сутки.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

"Ориентировочное завершение и ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода запланированы на конец сентября этого года. Сейчас ведутся ремонтно-подготовительные работы на четырех нефтяных скважинах", - говорится в сообщении.

Совокупная сумма инвестиций составляет 91 млн долларов.

Сообщается, что министр энергетики Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом строительства завода ОАО "Кыргыз-Турк К-НефтьГаз" (Турция) в селе Кок-Талаа Кадамджайского района.

23 марта прошлого года в рамках проекта совместной разработки нефтяных месторождений "Тундук Сох" и "Чонгара Галча" было подписано соглашение между ОАО и госпредприятием "Кыргызтранснефтегаз".