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В Кяльбаджаре в этом году будут введены в эксплуатацию еще 4 ГЭС

В Кяльбаджаре в этом году будут введены в эксплуатацию еще 4 ГЭС ОАО "Азерэнержи" в этом году планирует ввести в эксплуатацию четыре гидроэлектростанции в Кяльбаджарском районе.
Энергетика
29 апреля 2024 г. 10:48
В Кяльбаджаре в этом году будут введены в эксплуатацию еще 4 ГЭС

ОАО "Азерэнержи" в этом году планирует ввести в эксплуатацию четыре гидроэлектростанции в Кяльбаджарском районе.

Об этом Report сообщили в обществе.

Речь идет о гидроэлектростанциях "Зар" мощностью 4,3 мегаватт, "Надирханлы" мощностью 8,8 мегаватт, "Ашагы Венг" мощностью 8,6 мегаватт и "Юхары Венг" мощностью 22,5 мегаватт, строительство которых ведется на территории района.

В компании отметили, что строительство ГЭС ведется в рамках мероприятий, направленных на ускорение перехода к зеленой энергии, снижение выбросов в атмосферу парникового газа, экономии природного газа и производства экологически чистой энергии.

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Версия на английском языке ФотоAnother 4 HPPs to be launched in Azerbaijan’s Kalbajar this year
Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Kəlbəcərdə daha 4 SES istismara veriləcək

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