В Кяльбаджаре в этом году будут введены в эксплуатацию еще 4 ГЭС

В Кяльбаджаре в этом году будут введены в эксплуатацию еще 4 ГЭС

ОАО "Азерэнержи" в этом году планирует ввести в эксплуатацию четыре гидроэлектростанции в Кяльбаджарском районе.

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ОАО "Азерэнержи" в этом году планирует ввести в эксплуатацию четыре гидроэлектростанции в Кяльбаджарском районе. Об этом Report сообщили в обществе. Речь идет о гидроэлектростанциях "Зар" мощностью 4,3 мегаватт, "Надирханлы" мощностью 8,8 мегаватт, "Ашагы Венг" мощностью 8,6 мегаватт и "Юхары Венг" мощностью 22,5 мегаватт, строительство которых ведется на территории района. В компании отметили, что строительство ГЭС ведется в рамках мероприятий, направленных на ускорение перехода к зеленой энергии, снижение выбросов в атмосферу парникового газа, экономии природного газа и производства экологически чистой энергии. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Фото Another 4 HPPs to be launched in Azerbaijan’s Kalbajar this year