В Кяльбаджаре в этом году будут введены в эксплуатацию еще 4 ГЭС

ОАО "Азерэнержи" в этом году планирует ввести в эксплуатацию четыре гидроэлектростанции в Кяльбаджарском районе.
Об этом Report сообщили в обществе.
Речь идет о гидроэлектростанциях "Зар" мощностью 4,3 мегаватт, "Надирханлы" мощностью 8,8 мегаватт, "Ашагы Венг" мощностью 8,6 мегаватт и "Юхары Венг" мощностью 22,5 мегаватт, строительство которых ведется на территории района.
В компании отметили, что строительство ГЭС ведется в рамках мероприятий, направленных на ускорение перехода к зеленой энергии, снижение выбросов в атмосферу парникового газа, экономии природного газа и производства экологически чистой энергии.