О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кувейте открыто три новых месторождения нефти и газа

В Кувейте открыто три новых месторождения нефти и газа Kuwait Oil Co планирует интенсифицировать буровые работы на новых месторождениях с целью увеличения добычи
Энергетика
5 января 2021 г. 16:17
В Кувейте открыто три новых месторождения нефти и газа

Кувейт открыл три новых месторождения нефти и газа, одно из которых расположено рядом с гигантским месторождением Бурган.

Как передает Report, об этом сообщает Investing.com со ссылкой на государственное информационное агентство KUNA.

Государственная компания Kuwait Oil Co. обнаружила нефтяное месторождение Хома, расположенное на северо-западе страны, площадью более 70 кв. км, с дебитом 1 452 барр./сут. легкой нефти, заявил министр нефти Мохаммед аль-Фарес.

Второе открытие на месторождении Аль-Кашания, расположенном на севере Кувейта, недалеко от месторождений Равдатейн и Аль-Сабрия, принесло 1 819 баррелей легкой нефти сутки (вязкость по API 49 градусов) и 2,78 млн куб. футов попутного газа в сутки (79 тыс. куб.м в сутки).

Обычная нефть также была обнаружена к северу от Бургана. Дебет — 2 000 баррелей/сутки.

По словам министра, Kuwait Oil Co планирует интенсифицировать буровые работы на новых месторождениях с целью увеличения добычи.

Согласно последнему исследованию S&P Global Platts, Кувейт добывал 2,3 млн баррелей нефти в сутки, что несколько выше квоты в рамках сделки ОПЕК+ (2,297 млн б/с).

По данным Статистического обзора мировой энергетики ВР за 2020 год, Кувейт имел 101,5 млрд баррелей доказанных запасов нефти, что составляет 5,9% от мировых запасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Küveytdə yeni neft yataqları kəşf edildi
Версия на английском языке Kuwait makes three new oil and gas discoveries

Новости партнеров

Другие новости из категории

Депутат: Правительство старается минимизировать рост цен
Депутат: Правительство старается минимизировать рост цен
5 января 2021 г. 16:37
Цены на нефть растут в ожидании итогов встречи ОПЕК+
Цены на нефть растут в ожидании итогов встречи ОПЕК+
5 января 2021 г. 15:20
SOCAR Petroleum запустил в Гусаре новый модульный АЗС
ФотоSOCAR Petroleum запустил в Гусаре новый модульный АЗС
5 января 2021 г. 14:56
Цена газа в Европе превысила $250 на фоне сокращения транзита через Украину
Цена газа в Европе превысила $250 на фоне сокращения транзита через Украину
5 января 2021 г. 13:50
Трамп расширил список разрешенных для разработки нефти земель в Арктике
Трамп расширил список разрешенных для разработки нефти земель в Арктике
5 января 2021 г. 13:33
​Азербайджанская нефть подешевела 
​Азербайджанская нефть подешевела 
5 января 2021 г. 10:33
Газпром увеличил поставки газа в Китай
"Газпром" увеличил поставки газа в Китай
5 января 2021 г. 03:34
Министры ОПЕК+ перенесли переговоры на 5 января
Министры ОПЕК+ перенесли переговоры на 5 января
4 января 2021 г. 23:00
Страны ОПЕК+ выступили за продление нынешних уровней добычи на февраль
Страны ОПЕК+ выступили за продление нынешних уровней добычи на февраль
4 января 2021 г. 21:05
МАГАТЭ подтвердило обогащение урана в Иране
МАГАТЭ подтвердило обогащение урана в Иране
4 января 2021 г. 20:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi