В Кувейте открыто три новых месторождения нефти и газа

Kuwait Oil Co планирует интенсифицировать буровые работы на новых месторождениях с целью увеличения добычи

Кувейт открыл три новых месторождения нефти и газа, одно из которых расположено рядом с гигантским месторождением Бурган.

Как передает Report, об этом сообщает Investing.com со ссылкой на государственное информационное агентство KUNA.

Государственная компания Kuwait Oil Co. обнаружила нефтяное месторождение Хома, расположенное на северо-западе страны, площадью более 70 кв. км, с дебитом 1 452 барр./сут. легкой нефти, заявил министр нефти Мохаммед аль-Фарес.

Второе открытие на месторождении Аль-Кашания, расположенном на севере Кувейта, недалеко от месторождений Равдатейн и Аль-Сабрия, принесло 1 819 баррелей легкой нефти сутки (вязкость по API 49 градусов) и 2,78 млн куб. футов попутного газа в сутки (79 тыс. куб.м в сутки).

Обычная нефть также была обнаружена к северу от Бургана. Дебет — 2 000 баррелей/сутки.

По словам министра, Kuwait Oil Co планирует интенсифицировать буровые работы на новых месторождениях с целью увеличения добычи.

Согласно последнему исследованию S&P Global Platts, Кувейт добывал 2,3 млн баррелей нефти в сутки, что несколько выше квоты в рамках сделки ОПЕК+ (2,297 млн б/с).

По данным Статистического обзора мировой энергетики ВР за 2020 год, Кувейт имел 101,5 млрд баррелей доказанных запасов нефти, что составляет 5,9% от мировых запасов.