​В Кулевском терминале начата перевалка нового продукта

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В терминале по перевалке сжиженного нефтяного газа (LPG) при Черноморском терминале в Кулеви, принадлежащем Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), приступили к перевалке нового продукта.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт терминала, через терминал будет осуществляться перевалка технического бутана.

Первая партия уже погружена на судно PowerS. Отмечено, что благодаря этому шагу терминал станет одним из важных игроков на глобальном нефтяном рынке.

До сегодняшнего дня через LPG-терминал при Кулевском терминале осуществлялась перевалка пропилена и бутилен-бутадиеновых фракций. LPG-терминал сдан в эксплуатацию в 2012 году.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. С мая 2008 года терминал сдан в эксплуатацию. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов. Пропускная способность терминала составляет 10 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год.