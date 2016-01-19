В Кулевском терминале начата перевалка нафты

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Черноморском терминале в Кулеви, принадлежащем Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), осуществлена перевалка нового продукта - нафты. Как сообщает Report со ссылкой на сайт терминала, первый груз нафты загружен в цистерну.

Отгруженный с помощью насосной станции №90 продукт впоследствии без временных, качественных и количественных потерь из берегового хранилища успешно погружен на нефтяной танкер Riroil 2.

"Это в очередной раз доказывает, что Черноморский терминал способен принимать большее количество продукции с нынешними ресурсами и без дополнительных инвестиций. Руководство и состав Кулевского терминала верят, что это не последний успех. Терминал готов к преодолению любых трудностей и достижению новых целей", - отмечается в информации.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. С мая 2008 года терминал сдан в эксплуатацию. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов. Пропускная способность терминала составляет 10 млн. тонн нефти и нефтепродуктов в год.