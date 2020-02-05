Россия и Индия договорились о поставках нефти

ПАО «Роснефть» подписало контракт с Indian Oil Corporation Limited (IOCL) на поставку в Индию до 2 млн тонн нефти до конца 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении российской компании. Поставка будет осуществляться через порт Новороссийск.

«Подписание состоялось в рамках визита главного исполнительного директора ПАО “НК «Роснефть” Игоря Сечина в Нью-Дели. В ходе этого визита была также проведена рабочая встреча с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом»,— сообщили в компании.

Также стороны обсудили создание новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края России — «Восток Ойл». «Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать вхождения индийских компаний в “Восток Ойл”, стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний»,— отметили в компании.