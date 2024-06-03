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Республика Корея обнаружила крупное нефтегазовое месторождение в Японском море

Республика Корея обнаружила крупное нефтегазовое месторождение в Японском море Потенциально крупное месторождение нефти и газа обнаружено в Японском море к востоку от территории Республики Корея.
Энергетика
3 июня 2024 г. 08:12
Республика Корея обнаружила крупное нефтегазовое месторождение в Японском море

Потенциально крупное месторождение нефти и газа обнаружено в Японском море к востоку от территории Республики Корея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в ходе брифинга.

Месторождение в заливе Ёниль рядом с городом Пхохан может насчитывать около 14 млрд баррелей нефти и газа. Этого объема нефти Республике Корея хватит на 4 года, а газа - на 29 лет.

"Недавние исследования говорят о высокой вероятности того, что запасы месторождения составляют 14 млрд баррелей нефти и газа, эти выводы были проверены ведущими исследовательскими институтами и экспертами", - сказал Юн Сок Ёль.

По его словам, Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея одобрило план по разведочному бурению. Его предварительные результаты ожидаются в первой половине 2025 года. Южнокорейские власти обнаружили признаки высокой вероятности месторождения нефти и газа в Японском море в феврале 2023 года. После этого профильной компании было поручено провести исследование.

Министр торговли Ан Док Кын сказал, что месторождение 14 млрд баррелей стоит в пять раз больше, чем крупнейшая в стране по капитализации компания Samsung Electronics, которая оценивается в $328 млрд.

"Мы рассчитываем, что коммерческая разработка начнется примерно в 2035 году, но точное время назвать нельзя, пока не будут подтверждены запасы", - сказал министр. Он уточнил, что три четверти ресурсов месторождения составляет газ.

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Версия на азербайджанском языке Yapon dənizində böyük neft və qaz yatağı aşkarlanıb

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