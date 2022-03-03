В Конгрессе США призвали свои заводы прекратить импорт нефти из России

Демократы в конгрессе США призывают американские нефтеперерабатывающие заводы прекратить импорт нефти из РФ.

Демократы в конгрессе США призывают американские нефтеперерабатывающие заводы прекратить импорт нефти из РФ.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо, направленное в ведущую торговую ассоциацию Американские производители топлива и нефтехимии (AFPM), которая в ответе поддержала запрет на закупки.

Письмо направили председатель подкомитета по энергетике в Палате представителей Бобби Раш и еще один представитель подкомитета Джерри Макнерни.

"В прошлом году члены AFPM импортировали 72 млн баррелей сырой нефти из России, а также импортировали или закупили более 100 млн баррелей промежуточных или готовых нефтепродуктов российского происхождения… Поскольку любые закупки баррелей из России теперь будут финансировать ее войну с Украиной, продолжение этой деятельности стало необоснованным", — говорится в письме, которое приводит издание.

Позднее ассоциация опубликовала на сайте ответ на письмо, в котором написала, что выступает в поддержку Украины, а действия России "должны встречать ожесточенное сопротивление".

"AFPM полностью поддерживает приостановку всех будущих закупок сырой нефти и нефтепродуктов из России. Однако, чтобы защитить потребителей, любой запрет на импорт должен исключать товары, которые в настоящее время находятся в пути в США", — написали в ассоциации.