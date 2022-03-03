О нас
Аудио новости

В Конгрессе США призвали свои заводы прекратить импорт нефти из России

В Конгрессе США призвали свои заводы прекратить импорт нефти из России Демократы в конгрессе США призывают американские нефтеперерабатывающие заводы прекратить импорт нефти из РФ.
Энергетика
3 марта 2022 г. 11:04
В Конгрессе США призвали свои заводы прекратить импорт нефти из России

Демократы в конгрессе США призывают американские нефтеперерабатывающие заводы прекратить импорт нефти из РФ.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо, направленное в ведущую торговую ассоциацию Американские производители топлива и нефтехимии (AFPM), которая в ответе поддержала запрет на закупки.

Письмо направили председатель подкомитета по энергетике в Палате представителей Бобби Раш и еще один представитель подкомитета Джерри Макнерни.

"В прошлом году члены AFPM импортировали 72 млн баррелей сырой нефти из России, а также импортировали или закупили более 100 млн баррелей промежуточных или готовых нефтепродуктов российского происхождения… Поскольку любые закупки баррелей из России теперь будут финансировать ее войну с Украиной, продолжение этой деятельности стало необоснованным", — говорится в письме, которое приводит издание.

Позднее ассоциация опубликовала на сайте ответ на письмо, в котором написала, что выступает в поддержку Украины, а действия России "должны встречать ожесточенное сопротивление".

"AFPM полностью поддерживает приостановку всех будущих закупок сырой нефти и нефтепродуктов из России. Однако, чтобы защитить потребителей, любой запрет на импорт должен исключать товары, которые в настоящее время находятся в пути в США", — написали в ассоциации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Democrats urge US refineries to stop buying Russian oil
Версия на азербайджанском языке ABŞ konqresmenləri Rusiyadan xam neftin idxalını dayandırmağa çağırıblar

Другие новости из категории

Стоимость Brent повысилась до 117,43 доллара впервые с августа 2013 года
Стоимость Brent повысилась до 117,43 доллара впервые с августа 2013 года
3 марта 2022 г. 10:35
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 116 долларов
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 116 долларов
3 марта 2022 г. 10:23
Цена газа на закрытии торгов в Европе достигла около $2 000
Цена газа на закрытии торгов в Европе достигла около $2 000
2 марта 2022 г. 21:42
Германия задействует часть нефти из национальных резервов
Германия задействует часть нефти из национальных резервов
2 марта 2022 г. 19:48
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в апреле
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в апреле
2 марта 2022 г. 17:49
Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с июня 2014 года
Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с июня 2014 года
2 марта 2022 г. 17:22
SOCAR Polymer обеспечил импортозамещение на 22,7 млн долларов
ФотоSOCAR Polymer обеспечил импортозамещение на 22,7 млн долларов
2 марта 2022 г. 17:09
Началось заседание министерской конференции ОПЕК+
Началось заседание министерской конференции ОПЕК+
2 марта 2022 г. 16:40
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
Nord Stream 2 AG не подтвердила начало процедуры банкротства
Nord Stream 2 AG не подтвердила начало процедуры банкротства
2 марта 2022 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi