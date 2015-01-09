В Конгрессе США принят законопроект о нефтепроводе из Канады

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США приняла в пятницу законопроект, предусматривающий строительство нефтепровода Keystone XL из Канады к побережью Мексиканского залива в американском штате Техас. Ожидается, что сенат рассмотрит его на следующей неделе.

В то же время документ вызвал острые противоречия между законодателями и Белым домом, и президент Барак Обама пригрозил наложить на него вето. Глава американской администрации считает, что прежде чем делать какие-либо выводы об этом проекте, необходимо завершить его экспертизу и решить, отвечает ли он интересам Соединенных Штатов.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что проект, стоимость которого оценивается в $8 млрд, позволит доставлять более 800 тыс. баррелей нефти в день на перерабатывающие предприятия в Техасе и Луизиане. Его сторонники утверждают, что сооружение магистрали даст возможность Соединенным Штатам увеличить производство и экспорт нефтепродуктов, а кроме того, создать тысячи новых рабочих мест.

В свою очередь, противники нефтепровода заявляют, что он может нанести серьезный ущерб окружающей среде. Экологи обращают внимание, что по трубопроводу планируется транспортировка грязного сырья, добываемого в нефтеносных песках канадской провинции Альберта.

Ожидается, что из Канады магистраль, общая протяженность которой составит 1,9 тыс. км, пойдет в американские штаты Монтана, Южная Дакота и Небраска, где соединится с "трубой", уже проложенной к Мексиканскому заливу.