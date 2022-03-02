В Конгресс США внесли законопроект о запрете на покупку российской нефти

Сенаторы-республиканцы внесли в американский Конгресс законопроект, предполагающий запрет на покупку США российской нефти.

Сенаторы-республиканцы внесли в американский Конгресс законопроект, предполагающий запрет на покупку США российской нефти.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба сенатора Роджера Маршалла (от штата Канзас), который выступил автором инициативы.

"Прежде всего президенту США Джо Байдену необходимо перезапустить производство энергоресурсов в Америке и прекратить финансировать войну президента РФ Владимира Путина с Украиной, продолжая закупать сырую нефть у России", - заявил Маршалл, слова которого приводятся в пресс-релизе.