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В Конгресс США внесли законопроект о запрете на покупку российской нефти

В Конгресс США внесли законопроект о запрете на покупку российской нефти Сенаторы-республиканцы внесли в американский Конгресс законопроект, предполагающий запрет на покупку США российской нефти.
Энергетика
2 марта 2022 г. 06:31
В Конгресс США внесли законопроект о запрете на покупку российской нефти

Сенаторы-республиканцы внесли в американский Конгресс законопроект, предполагающий запрет на покупку США российской нефти.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба сенатора Роджера Маршалла (от штата Канзас), который выступил автором инициативы.

"Прежде всего президенту США Джо Байдену необходимо перезапустить производство энергоресурсов в Америке и прекратить финансировать войну президента РФ Владимира Путина с Украиной, продолжая закупать сырую нефть у России", - заявил Маршалл, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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